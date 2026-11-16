Konya Karapınar'da otomobil duvara çarptı; sürücü öldü, 1 kişi yaralandı

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobilin duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.10 sıralarında Hacı İsa Mahallesi 130304 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa Songül idaresindeki 42 BML 41 plakalı otomobil, sokak üzerinde ilerlediği sırada sürücünün rahatsızlanması sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan duvara çarparak durabildi. Kazada sürücü Mustafa Songül ile araçta yolcu olarak bulunan Adem G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada ağır yaralanan sürücü Mustafa Songül, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Araçta yolcu olarak bulunan Adem G.'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı