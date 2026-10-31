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Konya Karapınar'da motosiklet ile otomobil kavşakta çarpıştı, 2 kişi yaralandı

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Konya Karapınar'da motosiklet ile otomobil kavşakta çarpıştı, 2 kişi yaralandı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde Volkan Caddesi ile 130901. Sokak kavşağında otomobil ile motosiklet çarpıştı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Volkan Caddesi ile 130901. Sokak kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. yönetimindeki 42 ANC 532 plakalı motosiklet, M.Ö. idaresindeki 42 BBJ 851 plakalı otomobille kavşakta çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü E.S. ile arkasında yolcu olarak bulunan R.S. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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