Konya Karapınar'da çekicinin çarptığı otomobil devrildi, 1 kişi yaralandı.Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konya'nın Karapınar ilçesinde Karapınar-Ereğli kara yolu ilçe çıkışında çekici ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen otomobilde bulunan yaralı, sağlık ekiplerince Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Konya'nın Karapınar ilçesinde çekici ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 18.00 sıralarında Karapınar Ereğli kara yolu ilçe çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.Ö. idaresindeki 27 U 4425 plakalı çekici, Karapınar ilçesinden Ereğli ilçesi istikametine seyir halindeyken, aynı yönde önünde ilerleyen L.Ü. yönetimindeki 80 AFK 358 plakalı otomobile şerit değiştirdiği sırada çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil devrilirken, otomobilde bulunan bir yolcu yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor.