Son dakika haber: Hüyük'te samanlıkta çıkan yangın söndürüldü Son dakika haberlerine göre Konya'nın Hüyük ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Konya'nın Hüyük ilçesinde bir samanlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. İlçeye bağlı İlmen Mahallesi'nde Ömer Ünal'a ait samanlıkta yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Samanlıktaki yangın uzun uğraşların ardından söndürülürken, çalışmalara Hüyük Belediyesi'ne ait bir su tankeri de destek verdi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 3. Sayfa AA / Abdülhamit Yaşar 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Son dakika haber: Hüyük'te samanlıkta çıkan yangın söndürüldü - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.