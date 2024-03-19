Konya Ereğli'de Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Uyuşturucu Madde ve Tabanca Ele Geçirildi

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin 1 hafta içerisinde gerçekleştirdiği çalışmalarda, çok sayıda uyuşturucu madde, farklı özelliklere sahip binlerce tabanca parçası ve 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 28 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ereğli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin suç önleme çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede 1 hafta içerisinde ilçe genelinde çeşitli suçlardan suç kaydı olan 12 şahıs yakalandı. Polis ekiplerin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonlarda 355,33 gram metamfetamin maddesi, 3 adet sentetik ecza hap maddesi,7,15 gram esrar maddesi ve 1 adet uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirilirken, 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Ekiplerin kaçakçılara yönelik gerçekleştirdiği operasyonda 25 adet tabanca namlusu, 14 parça farklı özellikte toplam 9 bin 590 adet tabanca parçası ele geçirilirken 1 şüpheli gözaltına alındı. İlçede gerçekleşen hırsızlık olayına suçüstü müdahale eden polis ekipleri 3 şüpheliyi yakaladı. Şüphelilerin üst arasında 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 1 adet kuru sıkı tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirildi.

Jandarma ekiplerinin ise uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlediği operasyonda 268 gram metamfetamin maddesi, 39 gram esrar maddesi,40 adet sentetik ecza hap maddesi, 2 adet hassas terazi ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı. - KONYA