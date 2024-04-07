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Konya Ereğli'de Trafik Kazası: 1 Yaralı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Sanayi Sitesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 HPP 412 plakalı hafif ticari araç, virajda kontrolden çıktı. Araç, önce refüjdeki ağaca, daha sonra savrularak taklalar atıp yol kenarındaki iş yerinin kapısına çarparak durabildi. Kazada hafif yaralanan sürücü, olay yerine sevk edilen ambulansla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Ereğli Konya Soruşturma Trafik Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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