Konya Ereğli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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Konya'nın Ereğli ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli ilçesi Mehmet Akif Mahallesi Alparslan Türkeş Caddesi üzeri Raşit Tolun Alt Geçidi girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şehir merkezi istikametine seyreden D.Ş. (46) idaresindeki 42 BES 951 plakalı kamyonet, Ali Aksu Caddesinden çıkış yapan A.E.E. (28) yönetimindeki 34 KZ 5676 plakalı otomobil ile sağ şeritte seyreden E.S. (37) idaresindeki 42 ADM 037 plakalı araca ve refüjdeki aydınlatma direğine çarptı. Üç aracın karıştığı kazada kamyonet sürücüsü D.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı