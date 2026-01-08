Haberler

Konya Emniyetinin 2025 çalışma raporu açıklandı

Konya Emniyetinin 2025 çalışma raporu açıklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya Emniyet Müdürlüğü 2025 yılı boyunca yürüttüğü güvenlik uygulamalarında milyonlarca kişiyi sorguladı, binlerce aranan kişiyi yakaladı ve çok sayıda silah ile kaçak ürün ele geçirdi. 2026'da da suçla mücadele devam edecek.

Konya Emniyet Müdürlüğünce 2025 yılı boyunca Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüklerince yürütülen çalışmalarda milyonlarca şahıs ve araç sorgulanırken, aranan binlerce kişi yakalandı, çok sayıda silah ve kaçak ürün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü, 2025 yılı boyunca kent genelinde yürütülen huzur ve güven uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Karatay, Meram ve Selçuklu İlçe Emniyet Müdürlüklerince yapılan çalışmalarda toplam 2 milyon 160 bin 952 şahıs sorgulanırken, 3 bin 520 yoklama kaçağı tespit edildi. Aranması bulunan 2 bin 367 kişi yakalandı. Aynı dönemde 512 bin 484 araç sorgulandı, çalıntı, hacizli veya aranması bulunan 476 araç yakalandı. Çocukların ve vatandaşların güvenliği için okul ve park çevrelerinde 178 bin 334 denetim gerçekleştirildi. Denetim ve operasyonlarda ayrıca 451 ruhsatsız tabanca, 520 kurusıkı tabanca, 838 tüfek ile çok sayıda fişek ve kesici-delici alet ele geçirildi. Kaçakçılıkla mücadele kapsamında ise 70 bin 13 paket kaçak sigara, 306 kilo 900 gram kaçak tütün, çok sayıda makaron ve elektronik sigara yakalandı. Uyuşturucuyla mücadele çalışmalarında da çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilerek zehir tacirlerine darbe vuruldu. Konya Emniyeti, halkın huzur ve güvenliği için suç ve suçlularla mücadelenin 2026 yılında da kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
YPG'ye verilen süre doldu, Suriye ordusu operasyona başladı

Süre doldu, Türkiye'nin yanı başında dev operasyon başladı
Suriye'de tansiyon çok yüksek! Canlı yayında patlama ve çatışma sesleri

Komşuda tansiyon çok yüksek! Canlı yayında çatışma çıktı
MSB: Suriye yardım isterse Türkiye gerekli desteği sağlar

MSB'den Suriye ordusu ile çatışan SDG'yi titretecek mesaj
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt

AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor