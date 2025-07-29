Konya'daki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Paniği

Konya'daki Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın Paniği
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Konya'nın Karatay ilçesindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, işçilerin malzeme ayırma işlemi sırasında oluşan kıvılcım nedeniyle meydana geldi. Yangın kısa sürede büyüyerek çevrede paniğe yol açtı, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Konya'da geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın kısa süreli paniğe neden oldu.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde, 10592. Sokak'ta bulunan özel bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı. Edinilen bilgilere göre, işçilerin geri dönüştürülecek malzemeleri ayırma işlemi yaptığı sırada, teneke malzemelerin birbirine sürtünmesi sonucu kıvılcım oluştu. Havanın aşırı sıcak olmasının etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, çevrede paniğe neden oldu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alındı. Fabrikada maddi hasar meydana gelirken yangının ardından soğutma çalışmaları sürüyor.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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