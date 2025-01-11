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Konya'da Zincirleme Kaza: 5 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde yoğun sis ve buzlanma sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı. Otobüs, tır, minibüs ve 3 otomobilin karıştığı kazada, otobüs şoförü sıkıştı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle otobüs, tır, minibüs ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Konya - Ankara Kara yolu üzeri Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesinde bulunan trafik ışıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'da Ankara istikametine seyir halinde olan Osman Ç. idaresindeki 42 FEZ 49 plakalı Setra marka otobüs, Ünsal G. idaresindeki 28 ACJ 745 plakalı tıra arkadan çarptı. Daha sonra arkasından gelen 3 otomobil ve 1 minibüsün karıştığı kazada otobüs şoförü araçta sıkışırken, toplam 5 kişi yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Otobüs şoförü itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılırken, yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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