Konya'da zehir tacirlerine operasyon: 32 kişi tutuklandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde polis ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik uzun süredir yürüttüğü planlı çalışma kapsamında operasyon gerçekleştirdi. "Sokak satıcısı" olarak tabir edilen zehir tacirlerine yönelik başlatılan çalışma kapsamında, operasyon gününe kadar gerçekleştirilen 16 ara yakalamada çok miktarda uyuşturucu madde ile hassas teraziler ele geçirilirken, 32 kişi tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturmanın tamamlanmasının ardından düğmeye basarak, 28 Nisan Salı günü sabah saat 06.00'da geniş kapsamlı bir şafak operasyonu gerçekleştirdi. Operasyona toplam 120 ekip ve 640 personel katıldı. Havadan ve karadan yürütülen eş zamanlı baskınlarda, dosya kapsamında hedef alınan 55 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda 2 bin 234 adet sentetik ecza, 318 gram sentetik kannabinoid, bir miktar metamfetamin, hassas terazi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek ve 205 adet mermi ele geçirildi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 55 şüpheliden 32'si tutuklandı, iki şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca 20 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından 1 şüpheli ise savcılıktan serbest kaldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
