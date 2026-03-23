Konya'da yolcu otobüsü devrildi: 15 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki yolcu otobüsünün yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmesi sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, 4'ünün durumu ciddi.

Kaza, Seydişehir Antalya kara yolunun 14'üncü kilometresi Madenli Mahallesi yol ayrımı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'dan Konya istikametine seyir halinde olan Metro Turizm'e ait 42 ALM 699 plakalı yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüj bariyerlerine çarpıp yan yatarak sürüklendi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otobüste bulunan yolculardan 15'i yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi

Savaşın seyrini değiştirecek talimat! Trump tehdidinden geri adım attı
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası

İzzet Yıldızhan neden gözaltına alındı? İşte olayın perde arkası
Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi

Altındaki düşüş devam edecek mi? İslam Memiş yükseliş için tarih verdi
Gerçek mi değil mi? Bu videoyu görenler ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü! İzleyenler ikiye bölündü
Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor

Altı servet kaynayan ilimiz: Toprağı sıksan cevher fışkırıyor
Savaşa değil maça gittiler! İşte sonuç

Bu şekil nereye gittiklerini tahmin edemezsiniz
Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni

Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni