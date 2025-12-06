Kulu'da sis kazaları

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan sis nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Konya Ankara Kara yolu, Dinek Mahallesi Kulu Bölge Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavşakta trafik ışıklarında bekleyen A.K. idaresindeki 05 AAB 236 plakalı Citroen marka hafif ticari araca, arkadan gelen ve sis nedeniyle aracı fark edemeyen M.Ö. idaresindeki 42 L 4279 plakalı tır çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada hafif ticari araçtaki hafif yaralanan 2 kişi, ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, aynı trafik ışıklarında 58 ABT 284 plakalı araca, otobüs çarptı. Kazada yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi.

Yetkililer, yoğun sisli havalarda hız limitlerine dikkat edilmesi uyarısında bulunurken, kazalarla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA