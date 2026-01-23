Haberler

Konya'da yoğun sis etkili oluyor

Konya'da yoğun sis etkili oluyor
Güncelleme:
Konya'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, ulaşımda aksamalara ve maddi hasarlı trafik kazalarına neden oldu. Meteorolojiye göre, sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Konya'da sabah saatlerinde yaşanan yoğun sis ulaşımda aksamalara neden olurken, maddi hasarlı kazalar meydana geldi.

Konya'da gece saatlerinde başlayan sis, sabah saatlerinde de etkisini sürdürdü. Şehir merkezi ve kara yollarında etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi düştü. Yetkililer, trafiğe çıkan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarırken, şehrin farklı yerlerinde çok sayıda maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Öte yandan, Konya'da etkili olan sis nedeniyle uçak seferlerinde aksamalar oldu. Meteoroloji verilerine göre, Konya ve çevresinde sisin öğle saatlerinde etkisini yitirmesi, cumartesi günü çok bulutlu öğle saatlerinde kısmı yağışlı hava, pazar günü için de bulutlu hava tahmin ediliyor. - KONYA

