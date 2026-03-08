Haberler

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Güncelleme:
Selçuklu ilçesinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.D.'ye otomobil çarptı. Yaralı, hastaneye kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Konya'da karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, saat 20.15 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Doktor Sadık Ahmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 70 AB 787 plakalı otomobil karşıdan karşıya geçen M.D.'ye çarptı. Kazada M.D. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan, M.D.'nin kulağında kulaklık olduğu iddia edilirken, yaralının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
