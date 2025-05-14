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Konya'da Yasa Dışı Ehliyet Operasyonu: 12 Gözaltı

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Konya merkezli düzenlenen eş zamanlı operasyonla, sürücü belgesi alamayan kişilere yasa dışı yollarla ehliyet düzenleyen 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, şüphelilerin organize bir şekilde sürdürdükleri yasa dışı faaliyetlere karşı gerçekleştirildi.

Konya merkezli 3 ilde ehliyet operasyonu: 12 gözaltı

KONYA - Konya'da sürücü belgesi alamayan kişilere yasa dışı yollarla belge sahibi yaptıkları ileri sürülen 12 şüpheli düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sürücü belgesi alamayan kişilere maddi menfaat karşılığında yasa dışı yollarla ehliyet sahibi yapan kişileri belirledi. Şüphelilerin, adayları İlçe Nüfus Müdürlüklerine yönlendirerek montajlanmış fotoğraflarla sahte kimlik kartı çıkarttıkları, ardından anlaştıkları sürücü kurslarına kayıt yaptırdıkları tespit edildi. Elde edilen sahte kimlik ve sınav belgeleriyle, "joker" olarak adlandırılan başka kişilerin sınava sokulduğu, bu yöntemle adayların ehliyet almaya hak kazandıkları ortaya çıktı. Şüphelilerin yasa dışı faaliyeti meslek haline getirdikleri ve organize bir şekilde sürdürdükleri tespit edilerek Konya merkezli Şanlıurfa ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 şüpheliye yönelik gerçekleşen operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 5 sürücü belgesi, 1 kimlik kartı ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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