Konya'da yangın faciası: Oğlu öldü, anne yaralı

Konya'nın Akşehir ilçesinde çıkan yangında, evden çıktıktan sonra annesini kurtarmak için geri giren İbrahim Aysal alevler arasında kalıp hayatını kaybetti, annesi yaralandı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangında, yanan evden çıktıktan sonra tekrar annesini çıkarmak için içeriye giren bir kişi hayatını kaybederken, annesi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sorkun Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangının fark edilmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çıkan yangında İbrahim Aysal hayatını kaybederken, annesi Fatma Aysal yaralandı. İbrahim Aysal'ın, evden çıktıktan sonra annesini kurtarmak amacıyla tekrar içeri girdiği, ancak yanlış odaya girince alevlerin arasında kalarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Aysal'ın diğer kardeşinin ise annesini daha sonra evden çıkardığı bildirildi. Yaralı olan anne Fatma Aysal hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürürken, olay yerinde savcılık tarafından inceleme yapıldı. Hayatını kaybeden İbrahim Aysal'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Akşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yangın sonrası ev kullanılamaz hale gelirken, tahkikat başlatıldı. - KONYA

