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Konya'da Yangında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da Yangında 2 Çocuk Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Meram ilçesinde bir evde çıkan yangın sonucu 2 çocuk hayatını kaybetti. Yangın, yabancı uyruklu ailenin yaşadığı dairede meydana geldi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

Konya'da bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden iki çocuğun kimlikleri belli oldu.

Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sabihiata Mahallesi Dursun Fakih Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 2. katında yabancı uyruklu 30 yaşındaki Feyyaz S., eşi 29 yaşındaki Rıdal S. ve çocuklarının yaşadığı dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın başladı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında içeride kalan Rıdal S. ile çocukları 3 yaşındaki A.E.S. ve 4 yaşındaki A.E.S. itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yangın sırasında içeride kalan 2 çocuk ise yangında hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemelerin ardından hayatını kaybeden 2 kardeşin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yangında hayatını kaybeden kardeşlerin isimlerinin 10 yaşındaki Emel El Salih ile 6 yaşındaki Gazel El Salih olduğu belirlendi.

Olayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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