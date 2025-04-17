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Konya'da Yangin Anları: Vatandaşlar Battaniye Açtı, Aile Kurtuldu

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Konya'da çıkan yangında 2 çocuğun hayatını kaybettiği olayda, aile fertleri vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtuldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın, 5 katlı bir apartmanın 2. katında başladı.

Yangında mahsur kalanların, vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak kurtulduğu anlar kamerada

Konya'da 2 çocuğun hayatını kaybettiği yangına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı

KONYA - Konya'da 2 çocuğun hayatını kaybettiği yangın sırasında dairede bulunan diğer aile fertlerinin balkondan aşağıya vatandaşların açtığı battaniyeye atladığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın, saat 15.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Sabihiata Mahallesi Dursun Fakih Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı apartmanın 2. katında yabancı uyruklu 30 yaşındaki Feyyaz S., eşi 29 yaşındaki Rıdal S. ve çocuklarının yaşadığı dairede yangın başladı. Yangın sırasında vatandaşlar bir taraftan alevler yükselen dairenin diğer tarafında balkonun altında battaniye açtı. Dairede bulunan aile fertleri ise vatandaşların açtığı battaniyeye atlayarak yangından kurtuldu. O anlar anlar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, içeride kalan 10 yaşındaki Emel El Salih ile 6 yaşındaki Gazel El Salih hayatını kaybetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İBRAHİM YETKİN - 3.Sayfa
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