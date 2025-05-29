Konya'da Yağmur Nedeniyle Kaza: 1 Yaralı

Konya'nın Karapınar ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobilde 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya - Karapınar Kara yolu ilçe çıkışı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karapınar'dan Konya istikametine seyir halinde olan M.D. idaresindeki 42 E 2564 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası refüje çarptı. Kazada otomobilde yolcu olarak bulunan H.N.D yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı yolcu, ambulans ile Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA