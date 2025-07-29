Konya'da Uyuşturucu Ticaretine Dört Tutuklama

Konya'da Uyuşturucu Ticaretine Dört Tutuklama
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Konya'nın Akşehir ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı. S.Y. tutuklanırken, diğer iki şüpheli serbest bırakıldı.

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucudan gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ticareti yaptığı ileri sürülen S.Y., G.K. ve S.Ö. isimli şahısları uyuşturucu hap ile yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen S.Y. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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