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Konya'da Uyuşturucu Ticaretinden Aranan Şahıs Yakalandı

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Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticaretinden aranan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Seydişehir Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince hakkında yakalama emri düzenlenen kişilerin tespitleri ve yakalanmaları yönünde yapılan çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunduğu tespit edilen B.B.'nin (28) Kızılcalar Mahallesi'nde bir evde saklandığını belirleyen polis, adrese operasyon düzenledi. Yakalanacağını anlayan ve balkondan atlayıp kaçmak isteyen B.B. yaşanan kovalamacada polislerce yakalanarak gözaltına alındı. Seydişehir Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen B.B. daha sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli B.B. buradaki işlemlerin tamamlanmasının ardından Seydişehir Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Seydişehir Konya Cezaevi Uyuşturucu Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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