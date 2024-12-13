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Konya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Aileye Baskın

Konya'da Uyuşturucu Ticareti Yapan Aileye Baskın
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Konya'da polis, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir aileye baskın düzenledi. Baskında ruhsatsız tüfek, tabanca ve 1 kilogramdan fazla esrar ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.

Konya'da polis ekipleri, evlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen bir ailenin adresine baskın yaptı. Baskında 6 adet tüfek, 1 adet tabanca ve 1 kilogram 135 gram esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Karatay İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarında merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102. Sokak üzerinde bulunan bir ailenin uyuşturucu ticareti yaptığı belirlendi. Yapılan çalışma sonrası polis ekiplerince adrese baskın gerçekleştirildi. Baskında M.Ç., H.Ç., B.Ç. ve S.Ç. gözaltına alındı. Adreste yapılan aramada ise ruhsatsız 6 adet tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 kilo 135 gram esrar ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, şahıslar Konya Şehir Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilerek ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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