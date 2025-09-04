Konya'da Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: İki Şüpheli Tutuklandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde 3 kişinin uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. Polis ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda A.T., M.A. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda, A.T.'nin üzerinden kağıda emdirilmiş bonzai maddesi ele geçirildi. 3 şüpheli hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' ve 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçlarından adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Akşehir Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarılan şüphelilerden M.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.T. ve M.A. tutuklanarak Akşehir Cezaevi'ne gönderildi.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre ilçe genelinde uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla süreceğini belirtti. - KONYA