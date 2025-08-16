Konya'da Uyuşturucu Operasyonunda 74 Kişi Tutuklandı

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 74 kişi tutuklandı. Yapılan 78 operasyonda toplamda 128 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Konya'da polis ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirilirken, 74 kişi tutuklandı.

Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen 78 operasyonda 97 bin 637 adet uyuşturucu hap, 648,24 gram sentetik kannabinoid, 218,27 gram metamfetamin, 82,24 gram eroin, 53,97 gram bonzai hammaddesi, 30,58 gram kokain, 26 adet (10 bin 552 kullanımlık) peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid, 7 kök hint keneviri ve 4,02 gram esrar ele geçirildi. Ayrıca 4 adet hassas terazi, 2 adet ruhsatsız tüfek, 5 adet ruhsatsız tabanca, 118 adet fişeğe el konuldu.

78 operasyonda 128 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı

Uyuşturucu madde kullanmak ve ticaretini yapmak suçlarından gerçekleştirilen 78 operasyonda 128 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Bu şüphelilerden 75'i serbest bırakılırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest kaldı, 44'ü ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Üç şüphelinin işlemleri ise sürüyor.

74 kişi tutuklandı

Öte yandan, uyuşturucu madde suçlarından aranan 41 şahıs yakalandı. Bunlardan 12'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 30'u tutuklandı. Böylece aranan şahıslar da dahil olmak üzere toplam 74 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KONYA

