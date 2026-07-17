Haberler

Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama

Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 5 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'da jandarma operasyonlarında 50 bin 66 kök kenevir, 713 kök haşhaş, 687 sentetik hap ele geçirildi. 5 şüpheli tutuklandı.

Konya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; 1-15 Temmuz tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yönelik icra edilen faaliyetler kapsamında 50 bin 66 kök kenevir, 713 kök haşhaş, 687 adet sentetik ecza hapı, 366 gram kenevir tohumu, 97 gram bonzai, 15 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyonlar çerçevesinde yakalanan 25 şüpheli şahıstan 20'si ifadesinin alınmasını müteakip serbest bırakılırken, 5 şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da toplu ulaşıma zam

İstanbul'da toplu ulaşıma zam! İşte yeni fiyat tarifesi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi

Biri 28, diğeri 25 yaşındaydı! Karı-koca yan yana defnedildi
Kelechi Iheanacho resmen Bursaspor'da

İnanılmaz! Bursaspor dünyaca ünlü golcüyü resmen kadrosuna kattı

Oğuzhan Uğur'un gözaltına alınmasının ardından babası emekli Albay Hasan Atilla Uğur yeniden gündeme geldi

Oğuzhan Uğur gözaltına alındı, babası yeniden gündeme geldi
13 yaşındaki kızını kavurucu sıcakta aç, susuz çite zincirleyen anne çocuk istismarıyla suçlandı

Böyle anne olmaz olsun! Evladına yaptıkları vicdanları sızlattı

Meksika'yı 7,3 büyüklüğünde deprem vurdu: Tsunami uyarısı yapıldı

Orta Amerika 7.3'lük depremle sarsıldı: Tsunami uyarısı yapıldı
13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı

13 yaşında başladı! Göğüsleri vücut ağırlığının dörtte birine ulaştı
Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı

Biri 103 diğeri 100 yaşında! Uzun ömrün sırrı bu 3 besinde saklı