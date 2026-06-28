Konya'da uyuşturucu tacirlerine operasyon: 18 tutuklama

Konya'da polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 şüpheliden 18'i tutukladı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Konya il merkezinde sokak satıcılarına yönelik planlı çalışma yaptı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere baskın yapıldı. Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda,15 bin 783 adet sentetik ecza hap, 17 bin 843 adet ecstasy hap, 8 adet captagon hap, 1,2 gram metamfetamin maddesi, 5,1 gram kokain maddesi, 6,15 gram sentetik kannabinoid maddesi, bin 300 gram Butinica maddesi, 18 parça halinde peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 845 Türk lirası, 410 Dolar, 300 Euro para ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardında adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 18'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, bir şahıs adli kontrol şartıyla sebest bırakıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı