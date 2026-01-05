Konya'da jandarmadan uyuşturucu operasyonları: 7 tutuklama

Konya'da jandarma ekipleri tarafından yapılan 11 ayrı operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 15-31 Aralık 2025 tarihleri arasında suç/suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında 11 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlar sonucunda; 132 adet sentetik ecza hapı, 18 gram bonzai maddesi, 11 gram kubar esrar maddesi, 55 gram metamfetamin, bin 38 gram skunk maddesi (piyasa değeri yaklaşık 400 bin TL), 2 gram esrar tohumu, 1 adet uyuşturucu madde içeren sigara, 4 adet uyuşturucu içme aparatı, 1 adet içime hazır sarılmış vaziyette esrar maddesi ele geçirildi. Yakalanan 20 şüpheli şahıstan 13'ü ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 7 şüpheli şahıs tutuklanarak ceza infaz kurumlarına sevk edildi. - KONYA