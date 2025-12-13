Konya'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Konya'nın Çumra ve Ilgın ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında, sentetik ecza hap maddesi ele geçirilirken, gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çumra İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince koordineli şekilde yürütülen çalışmalarda, Çumra'da uyuşturucu ticareti yaptıkları değerlendirilen 4 şüpheliye yönelik baskın düzenlendi. Yapılan aramalarda bir şüphelinin üzerinde tabanca ve fişek ele geçirilirken, araçta yapılan incelemede toplam 34 bin 319 adet sentetik ecza hap bulundu. Gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ilgın ilçesinde ise İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yürütülen operasyonda, adresi tespit edilen C.G. isimli şüphelinin ikametinde yapılan aramada 6 bin 75 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA