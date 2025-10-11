Konya'da Üst Geçitten Düşen Otomobilin Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri kırarak üst geçitten aşağıya düştü. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralanırken, aracın düşme anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sakarya Mahallesi Erkan Caddesi Uluyayla Üst Geçidi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden Uluyayla Caddesi istikametine seyir halinde olan M.H.C. idaresindeki 42 MB 6623 plakalı Hyundai marka otomobil, Uluyayla Üst Geçidi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak aşağıya düştü. Kazada sürücü M.H.C. ve otomobilde bulunan H.C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Otomobilde hasar meydana gelirken, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde üst geçitte seyir halinde olan otomobilin kontrolden çıkması, bariyerleri kırarak aşağıya düştüğü görülüyor.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA