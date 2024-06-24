Konya'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Derebucak ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı Gencek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kaplan (51) idaresindeki 42 BCT 75 plakalı traktörün kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu sürücü traktörün altında kaldı. İhbar üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücü Mehmet Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada hayatını kaybeden Mehmet Kaplan'ın Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli iken 2023 yılında emekli olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA