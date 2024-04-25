Konya'da traktör kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Seydişehir ilçesi Çavuş Mahallesi Konya Seydişehir yolu yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İdris Yardımcı (60) idaresindeki 42 L 4498 plakalı traktör, Konya Seydişehir yolu Çavuş Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde sürücü İdris Yardımcı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, İdris Yardımcı'nın cansız bedeni Seydişehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İdris Yardımcı'nın Meram ilçesine bağlı İnlice Mahallesi'nde oturduğu ve ot biçmek için kullandığı makineyi bakım yaptırmak üzere Seydişehir ilçesine bağlı Gevrekli Mahallesi'ne götürdüğü, bakımlarını yaptırdıktan sonra dönüş yolunda kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA