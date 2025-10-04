Haberler

Konya'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı

Konya'da Trafik Kazasında Hayatını Kaybeden Öğretmen Son Yolculuğuna Uğurlandı
Güncelleme:
Konya'da kırmızı ışıkta beklerken arkadan gelen otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden kimya öğretmeni Mevlüt Külcü, memleketi Ilgın'da defnedildi. Cenaze namazına ailesi, meslektaşları ve vatandaşlar katıldı.

Konya'da aracıyla kırmızı ışıkta beklerken, arkadan gelen otomobilin son sürat çarpması sonucu meydana gelen feci kazada hayatını kaybeden öğretmen Mevlüt Külcü, memleketi Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Meram ilçesi Konya-Antalya çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mevlüt Külcü (40) idaresindeki 42 BT 341 plakalı otomobil caddede kırmızı ışıkta beklediği sırada, son sürat gelen İsmail A. idaresindeki 42 AIT 900 plakalı otomobil arkadan çarptı. Feci kazada otomobil sürücüsü kimya öğretmeni Mevlüt Külcü hayatını kaybetti. Kaza anı da güvenlik kamerasına yansıdı.

Mevlüt öğretmene acı veda

Meram Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesinde kimya öğretmeni olarak görev yapan 2 çocuk babası Mevlüt Külcü için memleketi Ilgın ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Külcü için öğle namazını müteakip Pir Hüseyin Bey Camiinde cenaze namazı kılındı. Namaza, ailesi, yakınları, sevenleri, meslektaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlüt Külcü'nün cenazesi namazın ardından Ilgın Ulu Mezarlığında dualarla defnedildi. - KONYA

