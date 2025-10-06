Haberler

Konya'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti, 1 Yaralı

Konya'nın Meram ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü A.D. hayatını kaybederken, yanında bulunan yolcu E.A. yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yol kenarına uçtu. Kazada sürücü hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Kaşınhanı Mahallesi Karaman Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Kaşınhanı Mahallesi istikametine seyreden A.D. idaresindeki 33 AZR 079 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına uçtu. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri sürücü A.D.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, araçta yolcu olarak bulunan E.A., ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Polis ekiplerinin incelemesi sonrası sürücünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Konya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
