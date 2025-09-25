Haberler

Konya'da Trafik Kazası: İkiz Kardeşler Hayatını Kaybetti

Konya'da Trafik Kazası: İkiz Kardeşler Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Konya'nın Halkapınar ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 3 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti. Olayda toplamda 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Halkapınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 yaşındaki ikiz kardeşler hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, Ereğli-Halkapınar karayolunun 7. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir E. yönetimindeki 42 E 9064 plakalı otomobil, M.K.'nin kullandığı 42 L 3889 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 42 L 3889 plakalı otomobilde bulunan 3 yaşındaki ikiz kardeşler Kayra ve Yiğit Koçer hayatını kaybederken, sürücü baba M.K. ve anne A.K. ille diğer otomobilin sürücüsü Kadir E., otomobilde yolcu olarak bulunan Ferhat B. ve Hüseyin B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden ikiz çocukların cenazeleri de olay yerindeki incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
