Konya'da trafik kazası! 9 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesi Antalya Kara yolunun 30. kilometresinde Üstünler mevkiindeki kavşakta S.D. idaresindeki otomobil, D.E.Y. yönetimindeki otomobil ile Huğlu yol ayrımı kavşağında çarpıştı.

9 KİŞİ YARALANDI

Kazada her iki aracın sürücüleri ile araçlardaki 7 yolcu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.