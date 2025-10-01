Haberler

Konya'da Trafik Kazası: 3 Yaralı

Güncelleme:
Konya'nın Meram ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, önce ağaca ardından park halindeki araca ve yayalara çarparak kazaya sebep oldu. Olayda 3 kişi yaralandı.

Konya'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil önce ağaca, sonra park halindeki araca ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Yaylapınar Mahallesi Karaman Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman Caddesi'nde seyir halinde olan E.İ. idaresindeki 34 CDG 140 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırımdaki ağaca daha sonra park halindeki 42 PBV 35 plakalı otomobile ardından da kaldırımda yürüyen yayalar Z.M. ve H.G.'ye çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü E.İ. ile kaldırımda yürüyen Z.M. ve H.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Konya Şehir Hastanesi ve Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
