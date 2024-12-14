Üye Girişi
Haberler
Tam 12 yıl sonra! Şam Büyükelçiliği faaliyetlerine yeniden başladı
Şam'daki büyükelçilikte Türk bayrağı dalgalanıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Baas kaybedince CHP de mi kaybetmiş oldu
"Esad düşünce siz de mi kaybettiniz?"
Uydu görüntüleri ortaya çıktı! Rusya, Suriye'den çekiliyor
Suriye'de bir dönemin sonu
İran, Suriye'deki yeni hükümetten 30 milyar dolar istiyor
Komşu ülke, Suriye'deki yeni hükümetten borcunu istiyor

Konya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı

Konya'da Trafik Kazası: 2 Ölü, 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'nın Derebucak ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Konya'nın Derebucak ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, Konya-Antalya Kara yolu Derebucak ilçesi Gembos Ovası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen 07 BCP 747 plakalı hafif ticari araç seyir halindeyken, karşı istikametten gelen yine sürücüsünün ismi alınamayan 42 EME 86 plakalı otomobille çarpıştı. Hafif ticari araç çarpışmanın ardından yoldan çıkarak şarampole doğru takla attı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucu hafif ticari araçtakiler araziye savrulurken, otomobildeki 1 kişi araç içerisinde sıkıştı. Kazada, Hamdullah Kezben (28) ile Mahmut Duman (31) hayatını kaybetti. Kazada ölenlerin cenazeleri Derebucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralanan M.Y. (27) ise kaldırıldığı Beyşehir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

İşte emekli ve memur zammı için en güçlü senaryolar
img

Her yerini açıp kamera karşısına geçti
img

Müge Anlı'nın eşinin yeni görevi Resmi Gazete'de
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski başbakan, Esad'ın kaçmadan önceki son sözlerini anlattı
Esad'ın Rusya'ya kaçmadan önceki son sözleri
Taksiciye dehşeti yaşatan bıçaklı saldırgan tutuklandı
Yeniden gözaltına alınan bıçaklı saldırgan hakkında karar verildi
Uçakta olay çıkaran iş insanı görevden alındı
"Türkiye'yi satın alırım" diyen iş insanı görevden alındı
Franchise sistemine yatırım yapanlar kazandı! Yüzde 350 kâr yapan sektörler var
Yüzde 350 net kâr ediyorlar! Herkes o sektörü konuşuyor
Miçotakis'ten küstah Türkiye çıkışı: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'ye küstah tehdit: Gerekirse ordumuz devreye girer
Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri belli oldu! Listenin ilk sırası dikkat çekti
İşte Türkiye'nin en hızlı fakirleşen illeri

Son Dakika Haberleri

Gönül Dağı 157. bölüm tek parça izle! Gönül Dağı son bölüm neler oldu? Şevkat Yerimdar nerede çekiliyor? Şevkat Yerimdar konusu nedir, oyuncuları kimler? Yalan 28. bölüm tek parça izle! Yalan full HD bölüm izle! Yalan son bölüm neler oldu? Çığlık 5 filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Çığlık 5 katili kim? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Alanyaspor-Gaziantep FK Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Gaziantep FK maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Sakaryaspor-Iğdırspor TRT Spor canlı izle! Sakaryaspor-Iğdırspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! 14 Aralık Ç.Rizespor-Konyaspor Bein Sports canlı yayın bilgileri neler? Ç.Rizespor-Konyaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? CANLI MAÇ İZLE! Fatih Karagümrük-Boluspor TRT Spor canlı izle!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.