Konya'da Trafik Kazası: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bugün yaşanan trafik kazasında hastanede tedavisi süren 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Beyşehir Antalya Kara yolunun 14. kilometresinde Atabey Gençlik Kampı Tesisleri yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Alanya ilçesinden Beyşehir istikametine seyir halinde olan Ümit G. idaresindeki 07 NTJ 81 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıktı. Önce yol kenarındaki bir çöp variline, ardından ağaca ve sonrasında ise arazideki beton elektrik direğine çarpan hafif ticari araç araziye devrildi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin G., Hacer G., Hatice G., Hatice Y. ambulanslarla Beyşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan 3'ü acil serviste yapılan müdahale sonrasında Konya'ya sevk edildi. Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavisi süren 83 yaşındaki Hatice Yayla ile Konya'ya nakledilen Hüseyin Güven'den acı haber geldi. Her iki yaralı yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA