Konya'da Trafik Kazası: 13 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Konya'da yolun karşısına geçmek isteyen 2 çocuğa otomobil çarptı. Kazada çocuklardan biri hayatını kaybederken, diğeri ağır yaralandı. Kazadan geriye ise olayda hayatını kaybeden çocuğun yola savrulan kitapları kaldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Erenler Mahallesi Keçeciler Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fetih Caddesi istikametinden Başak Caddesi istikametine seyir halinde olan ehliyetsiz olduğu öğrenilen 18 yaşındaki M.K. idaresindeki 42 AYZ 760 plakalı Audi marka otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen ortaokul öğrencisi 13 yaşındaki Kemal Keskin ile 13 yaşındaki F.Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle çocuklar yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde çocuklardan Kemal Keskin'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan F.Ö. ise ambulansla Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerinde kazada hayatını kaybeden çocuktan geriye yola savrulan okul kitapları kaldı. Kaza yerine gelen çocukların yakınları ise büyük üzüntü yaşadı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kazada hayatını kaybeden çocuğun cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA