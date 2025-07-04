Konya'da Tır Yangınında Sürücü Hayatını Kaybetti

Konya'da Tır Yangınında Sürücü Hayatını Kaybetti
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Konya'nın Karapınar ilçesinde sürücüsü Özcan Karakaya'nın hayatını kaybettiği bir tır yangını meydana geldi. Olay, tırın yol kenarında durduğu sırada çıktı ve itfaiye ekipleri yangını söndürebildi.

Konya'nın Karapınar ilçesinde tırda çıkan yangında sürücü hayatını kaybetti.

Olay, Konya'nın Karapınar ilçesi Adalet Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Özcan Karakaya'nın (47) kullandığı 42 TS 043 plakalı tırda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Tır yol kenarında dururken, yangın kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak tırda bulunan sürücü Özcan Karakaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet Savcısı ve polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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