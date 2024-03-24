Konya'da tır kazası: Sürücü hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Adana- Konya Karayolu Ereğli ilçesi Acıpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Durmuş Çatan idaresindeki 01 DC 436 plakalı buğday yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada tır sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tır sürücüsünün cansız bedeni sıkıştığı kabinden itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Çatan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA