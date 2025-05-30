Konya'da Tır Kazası: 1 Yaralı

Konya'da Tır Kazası: 1 Yaralı
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Karapınar ilçesinde seyir halindeki bir tır, aynı istikamette duran diğer tıra arkadan çarparak kazaya neden oldu. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde seyir halindeki tırın aynı istikamette duraklayan tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Karapınar istikametine seyir halinde olan U.D. idaresindeki 06 BVZ 665 plaka sayılı tır Karapınar'a 12 kilometre kala aynı istikamette duraklamış olan sürücü A.T.'nin kullandığı 42 YR 796 plakalı çekiciye arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü U.D yaralandı. Yaralı sürücü ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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