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Konya'da Tır Kazası: 1 Yaralı

Konya'da Tır Kazası: 1 Yaralı
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Konya'nın Karapınar ilçesinde tipi ve buzlanma nedeniyle devrilen tır, karşı şeritteki otomobille çarpıştı. Kazada 1 kişi yaralandı, trafik akışında güçlük yaşandı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır devrilerek karşı şeritte otomobille çarpıştı.

Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karapınar Ereğli Kara yolu Kesmez Mahallesi'nde meydana geldi. Karayolu güzergahında etkili olan tipi ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan tır devrildi. Devrilerek karşı şeride geçen tır bir otomobile çarptı. Kazada otomobilde bulunan 1 kişi yaralandı. Kaza sonrası trafik akışında güçlük yaşandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetkililer, buzlanmaya karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaza ile ilgili tahkikat devam ediyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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