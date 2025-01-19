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Konya'da Tır Kazası: 1 Yaralı

Konya'da Tır Kazası: 1 Yaralı
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Konya'nın Kulu ilçesinde bir tırın diğerine arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Olayda yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Kulu ilçesinde tırın tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saat 08.30 sıralarında Yazıçayır Kavşağı yakınında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ankara'dan Aksaray yönüne seyir halinde olan R.A. idaresindeki 06 CJF 607 plakalı tıra yine aynı istikamete seyir halinde olan M.Ü.'nün kullandığı 06 CYK 831 plakalı tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile 06 CYK 831 plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarparak durabildi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü M.Ü.'ye sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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