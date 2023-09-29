Konya'da Tartışma Sonucu Anne Öldürüldü

KONYA'da Yusuf Furkan H., tartıştığı annesi Ayfer Akbay'ı (49), av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.

Olay, saat 07.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şems-i Tebrizi Mahallesi Kınacı Sokak'taki bir evde meydana geldi. Yusuf Furkan H., mutfakta belirlenemeyen nedenle annesi Ayfer Akbay ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Yusuf Furkan H., av tüfeğiyle annesine 3 el ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Akbay, kanlar içinde yere yığıldı, Yusuf Furkan H. de tüfekle evden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine eve gelen polis, Akbay'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Akbay'ın cesedi otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kondu. Kaçan Yusuf Furkan H. de kısa sürede polis tarafından yakalandı. ?Soruşturma sürüyor.