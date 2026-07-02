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Tarlada çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü

Tarlada çıkan yangın yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü
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Konya'nın Karatay ilçesinde bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle yerleşim yerlerine sıçramadan söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, tarlada maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Konya'da bir tarlada çıkan yangın, yerleşim yerlerine sıçramadan söndürülürken, yanan tarla havadan görüntülendi.

Yangın, merkez Karatay ilçesi Erler Mahallesi Saraçoğlu Caddesi üzerindeki bir besi çiftliğinin ekili tarlasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, Besi çiftliğinin yanında bulunan bir tarlada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çiftlikte çalışan vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında yaralanan olmazken, tarlada maddi hasar meydana geldi. Yanan tarla dron ile görüntülendi.

Yangın ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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