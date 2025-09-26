Konya'da Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 3 Kişi Gözaltında

Konya'da polis ekiplerinin yurt dışına tarihi eser kaçırılacağı bilgisi üzerine takibe alarak durdurduğu araçtan çok sayıda tarihi eser çıktı. Gözaltına alınan 3 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik yürüttükleri çalışmalar çerçevesinde bir operasyona daha imza attı. Ekipler, yurt dışına tarihi eser kaçırılacağı bilgisi üzerine merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi üzerinde belirlenen aracı takibe aldı. Durdurulan araçta yapılan aramalarda, yurt dışına kaçırılmak üzere özel olarak paketlenmiş halde 3 bin 380 adet Roma ve Helenistik dönemlere ait sikke ile 905 adet tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyet yetkilileri, kültürel varlıkların korunması ve kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla süreceğini vurguladı. - KONYA