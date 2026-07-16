Kazada hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı

Konya'da taksinin çarpması sonucu hayatını kaybeden anne ve kızı son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesi Fetih Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Altıyol Kavşağı istikametine seyir halinde olan Hasan K. (30) idaresindeki 42 TT 154 plakalı taksi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Büyükkumköprü Caddesi ile Fetih Caddesi kavşağında kaldırımda yürüyen anne ve kızına çarptıktan sonra park halindeki araçlara çarparak durabildi. Kazada anne Dilek Öz (53) ile kızı Ecrin Öz (13) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Hasan K. yaralandı. Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan anne ve kızının cenazeleri işlemlerin ardından yakınları tarafından alındı. Dilek Öz ile Ecrin Öz için öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Anne ve kızının cenazeleri Yağbasan Mezarlığı'nda dualarla defnedildi. Cenaze namazına ailenin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı