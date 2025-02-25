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Konya'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı

Konya'da Takla Atan Otomobilin Sürücüsü Yaralandı
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Konya'nın Seydişehir ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili takla attı. Yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, Alaylar 2 Mahallesi Bilge Kağan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çalıştığı iş yerine mesaiye yetişmeye çalışan Hüseyin A. idaresindeki 42 CDN 73 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada sürücü Hüseyin A. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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